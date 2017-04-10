日花滑冰后淺田真央閃電引退

日本花式滑冰冰后、溫哥華冬季奧運銀牌得主淺田真央，今晚在她個人部落格宣布，決定從花式滑冰界引退。消息一出，震驚日本社會，很多日本人覺得很惋惜。

26歲的淺田在部落格中表示，她決定引退。去年的全日本錦標賽結束後，她覺得支撐自己的目標消失了，持續身為選手的力氣沒了，於是決定引退。

淺田表示，她的花式滑冰人生無悔，（引退）對她來說，這是很大的決定，但卻是她人生中的一個通過點。今後她會找尋新的夢想、目標，會不忘笑容，往前邁進。她真的很感謝至今支持她的人。

日本放送協會（NHK）報導，日本滑冰聯盟的相關人士表示，最近淺田申請引退。

淺田是世界上少數能完成阿克薩爾3周半跳的選手，10幾歲起，在實力與人氣方面一直帶動、支撐著日本的花式滑冰界。

本季，她受到左膝受傷的影響，無法發揮原來的實力，國際比賽成績不佳之外，去年12月的全日本錦標賽，她僅獲得12名，是她比賽生涯最差的名次。1060410

(中央社)