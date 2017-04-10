吳綺莉借胃痛奔醫院 曝小龍女狀況

吳綺莉透露吳卓林好很多，暫時不會出院。（圖／達志影像）

港星吳綺莉日前被「小龍女」吳卓林控告涉嫌恐嚇，後又傳吳卓林疑情緒不穩住院，母女倆關係陷入冰點，最近小龍女則主動打電話給媽媽破冰，但吳綺莉自認有情緒問題，表示想看完醫生改善後再見女兒，而今（10日）吳綺莉被直擊已到醫院祕探小龍女，並透露女兒狀況已好很多。

據香港《蘋果日報》報導，吳綺莉昨（9日）在好友翁靜晶陪同下，戴著口罩直奔醫院，一見到媒體就喊：「我胃痛！急診室在哪裡？不要拍啦！」不過，當她走到櫃台時，卻沒拿出相關證件辦手續，反而徑直往院內走，應是趕去看女兒。直到傍晚，吳綺莉才又現身，雖沒多回應女兒何時出院的細節，但稱狀況比之前好很多。

而據《東網》報導，吳綺莉為了女兒日夜奔波，透露她自己也不太舒服，但還是要管理好自己身體，才可以照顧對方，並透露吳卓林暫時不會出院，希望大家多給他們一些空間。

(中時電子報)