美國與中國貿易 估導致損失數百萬工作
根據今天公布的報告，世界較富有國家應協助受到貿易自由化影響的勞工。報告中並指出，美國曾因為與中國的貿易而損失數以百萬計的工作機會。
國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）聯合製作的這份報告引述一項研究的內容說，在1999至2011年間，美國因為與中國的貿易，導致損失100萬個製造業的工作機會和140萬個非製造業的工作。
法新社報導，自由化在金融危機後時期越來越惹人厭，導致保護主義興起。這份報告呼籲擴大職業訓練，加強社會安全網及採行其他政策，以緩和產業變動和更激烈競爭造成的震撼，尤其是在美國和歐洲。
報告在本月的IMF和世界銀行春季會議前發布。
報告說：「可確定的是，先進經濟體特定產業或區域就業機會流失，大都起因技術演變，而不是貿易。」
「但貿易調整可為人力和經濟帶來不利因素，那種情況往往很集中，有時相當嚴峻，且時間經常拉長。」
根據這份報告，由1960年至2007年，也就是全球金融危機開始的那年，全球貿易每年成長6%，這種現象在這段期間每年平均奉獻了3%的經濟成長。
報告指出：「不過，自2000年代初期以來，因為貿易改革腳步減緩，危機過後保護主義興起，以及出現經濟進一步翻轉的風險，在在拖累了貿易、生產力和收入的成長。」
報告說：「有太多個人與社區因貿易遭到遺忘，因此確有理由不滿。」
不過，報告堅稱，在追求更自由的貿易方面有更大的進展，「對重振全球成長殊為重要」。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。