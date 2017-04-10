美國與中國貿易　估導致損失數百萬工作

根據今天公布的報告，世界較富有國家應協助受到貿易自由化影響的勞工。報告中並指出，美國曾因為與中國的貿易而損失數以百萬計的工作機會。

國際貨幣基金（IMF）和世界貿易組織（WTO）聯合製作的這份報告引述一項研究的內容說，在1999至2011年間，美國因為與中國的貿易，導致損失100萬個製造業的工作機會和140萬個非製造業的工作。

法新社報導，自由化在金融危機後時期越來越惹人厭，導致保護主義興起。這份報告呼籲擴大職業訓練，加強社會安全網及採行其他政策，以緩和產業變動和更激烈競爭造成的震撼，尤其是在美國和歐洲。

報告在本月的IMF和世界銀行春季會議前發布。

報告說：「可確定的是，先進經濟體特定產業或區域就業機會流失，大都起因技術演變，而不是貿易。」

「但貿易調整可為人力和經濟帶來不利因素，那種情況往往很集中，有時相當嚴峻，且時間經常拉長。」

根據這份報告，由1960年至2007年，也就是全球金融危機開始的那年，全球貿易每年成長6%，這種現象在這段期間每年平均奉獻了3%的經濟成長。

報告指出：「不過，自2000年代初期以來，因為貿易改革腳步減緩，危機過後保護主義興起，以及出現經濟進一步翻轉的風險，在在拖累了貿易、生產力和收入的成長。」

報告說：「有太多個人與社區因貿易遭到遺忘，因此確有理由不滿。」

不過，報告堅稱，在追求更自由的貿易方面有更大的進展，「對重振全球成長殊為重要」。1060410

(中央社)