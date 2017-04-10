氣候變遷聯合聲明 G7能源部長未達共識
義大利經濟發展部長卡倫達（Carlo Calenda）說，繼美國表達保留立場後，七大工業國集團（G7）能源部長今天未能針對氣候變遷聯合聲明達成協議。
法新社報導，主持羅馬會議的卡倫達表示，美國對有關G7國家就2015年巴黎氣候協定所作承諾的文本，「保留立場」。
由於欠缺一致共識，擔任G7輪值主席的義大利決定不發布聯合聲明。
美聯社報導，美國政府重新檢討能源政策，迫使G7能源首長於結束會議時，未能依慣例發表聯合宣言。
義大利經濟發展部長卡倫達今天在記者會上表示，「由於未能涵蓋議程上的全部議題，根本不可能簽署最終聯合宣言」。
美國能源部長裴利（Rick Perry）代表美國出席這項為期2天會議，討論議題包括能源安全、脫煤政策、天然氣輸送路線及供應、可永續發展電力來源、替代燃料以及非洲能源開採及投資等。1060410
(中央社)
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