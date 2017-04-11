永平高中表現亮眼 2學生錄取醫學系

永平高中數理班學生李德萍高分錄取高雄醫學大學醫學系。（葉書宏翻攝）

隨著大學繁星陸續放榜，新北市永平高中接連傳出捷報，除了錄取台大、清大、交大、政大、成大、師大等國立大學外，再度傳來喜訊，數理班學生李德萍高分錄取高雄醫學大學醫學系，同班同學李易儒日前也錄取台北醫學大學醫學系，一南一北成為永平高中創校46年以來，以「應屆」錄取醫學系最閃亮的雙星，在永和地方傳為佳話。

三年前，李德萍國中會考後，父母考量就近入學可節省每天的通勤時間，雖也錄取北市高中，仍決定以特招管道進入永平高中外語班，高一時英文上下學期成績皆為100分，但她不以此自滿，高二時勇於挑戰自己不擅長的科目，申請轉入數理班，在一次次的與老師請教後，突破自然科的各單元，這次學測國、英滿級分外，自然科也滿級分，學習態度努力不懈，終有報償。

特別值得一提的是，李德萍十分喜好運動及音樂，為校內桌球社副社長，也參加班際籃球賽奪冠，於高二參加英語美聲歌唱，榮獲獨唱奬，風靡全場，也曾經到偏鄉地區為小學生們說書。如今的她非常感謝永平高中三年的求學過程中，提供許多課外活動及開擴視野的機會，使她正向又開朗。

在求學的過程中，德萍並不滿意國中時的成績，所以下定決心進入高中，從高一開始就維持前3名，唸書及運動，音樂及信仰，就是日常的四大支柱，每天都有自己的規劃和進度，該唸書時唸書，該休息時休息。在第二階段的書審及口試時，最感謝導師石明峰蒐集各校考古題一一陪練，及各科老師全力的協助，使她在各校高手激烈的競逐中，脫穎而出。

回到報考醫學系的初衷，李德萍回想︰「曾經，半夜時分，有人邊呼救邊急拍老家大門，原來是鄰居的小孩被異物哽在食道而臉色全黑，雙眼發白，後來爸爸及時施救，挽回寶貴生命，讓她感受到生命的脆弱及知識的力量，所以下定決心要關懷更多生命。」

永平校長劉淑芬表示︰「永平高中今年已有二位應屆錄取醫學系的學生，將鼓勵更多學弟學妹，永平學子，永不設限，勇敢追夢﹗」

(中時)