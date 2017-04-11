有感意外傷亡頻傳 學生這麼做讓人佩服！
去年台南大地震釀成百餘人死亡，震驚各界，復興商工3名學生有感台灣處於地震帶，設計「新式逃生指示繩」，搭配震動感測、煙霧及溫度，當災害發生時可立即啟動，幫助民眾快速辨識出逃生路線，設計入圍2017第13屆全國電子設計創意競賽。
資料處理科學生黃政修、許家豪、張益嘉在媒體報導中得知災害發生時，常造成重大傷亡，他們研究後發現，不少傷亡民眾在黃金時間內，無法第一時間確定該往何處逃生，因而錯失保命機會，耗時3個月時間設計出「新式逃生指示繩」。
黃政修表示，設計融入震動感測、煙霧感測及溫度感測，只要模組一發生震動，逃生指示燈會立即亮起，指引出一條逃生通道；煙霧感測可偵測酒精、甲烷、瓦斯、乙烷，只要一偵測到，指示燈同樣會亮起；另外，溫度感測則是設定一個固定溫度數值，只要整體溫度一超過，指示燈就會立即反應。
黃政修說，設計是一個模組概念，可以延伸到大樓、辦公室甚至於住家、人數眾多的遊樂場所，透過耐熱材質的指示燈，指引逃生之路，研究也考量到災害發生時，電力設備可能受損，因此設計有自行供電設計，避免失去電力後裝置失效。
復興商工資料處理科主任江亞萍指出，學生設計來自於生活的觀察，融入實用性、易於操作等特性，讓設計成為最佳的保命裝置。
(中時)
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