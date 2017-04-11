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基隆市七堵區明德二路六堵加油站前昨晚11時許，發生一起嚴重車禍事故，一輛轎車行經明德二路準備左轉工建路，不慎撞上旁邊直行機車，導致19歲林姓男騎士倒地不起，而事發後另兩名機車騎士行經事發現場，為了閃避掉落物也跟著摔車。

警消趕抵現場後，因林男遭安全帽勒喉性命垂危，緊急送往基隆長庚醫院搶救，目前仍未脫離險境，而另兩名機車騎士分別受輕傷則送往國泰汐止救治，目前警方已介入調查。

(中時)