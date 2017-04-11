日花滑天后淺田真央 閃電引退
(01:12更新 補充淺田引退感言與歷年紀錄、低潮)日本花式滑冰天后淺田真央，昨晚在個人部落格突然宣布，決定引退。26歲的淺田，是3屆世錦賽冠軍、2010年溫哥華冬季奧運銀牌得主，為當代亞洲最出色的花式滑冰選手之一。淺田真央引退的消息一出，震驚日本。
淺田真央表示，去年全日本錦標賽結束後，支撐自己的目標消失了，繼續作為運動員的能量沒有了，故決定引退。「這對我來說是重大的決定。但我對自己的滑冰生涯不後悔，決定退役只是我生命中要過的一個關卡。未來我要尋找新的夢想和目標，在前進時不會忘記微笑。」她很感謝至今支持她的人。
淺田真央在去年全日本錦標賽只排名第12，但比賽後，依舊宣布會堅持滑下去，目標是2018年平昌冬季奧運。但左膝傷勢不斷困擾這位從2015-16賽季回歸的運動員。2014年2月索契冬奧，淺田在短曲失常，但在自由滑上演大逆轉，最終排名第6；之後摘下2014年3月世錦賽冠軍，便遠離賽場長達一年。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。