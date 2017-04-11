日花滑天后淺田真央 閃電引退

淺田真央引退的消息，震驚日本。(新華社資料照)

淺田真央在2014年索契冬奧的滑冰英姿。(新華社資料照)

(01:12更新 補充淺田引退感言與歷年紀錄、低潮)日本花式滑冰天后淺田真央，昨晚在個人部落格突然宣布，決定引退。26歲的淺田，是3屆世錦賽冠軍、2010年溫哥華冬季奧運銀牌得主，為當代亞洲最出色的花式滑冰選手之一。淺田真央引退的消息一出，震驚日本。

淺田真央表示，去年全日本錦標賽結束後，支撐自己的目標消失了，繼續作為運動員的能量沒有了，故決定引退。「這對我來說是重大的決定。但我對自己的滑冰生涯不後悔，決定退役只是我生命中要過的一個關卡。未來我要尋找新的夢想和目標，在前進時不會忘記微笑。」她很感謝至今支持她的人。

淺田真央在去年全日本錦標賽只排名第12，但比賽後，依舊宣布會堅持滑下去，目標是2018年平昌冬季奧運。但左膝傷勢不斷困擾這位從2015-16賽季回歸的運動員。2014年2月索契冬奧，淺田在短曲失常，但在自由滑上演大逆轉，最終排名第6；之後摘下2014年3月世錦賽冠軍，便遠離賽場長達一年。

(中時電子報)

2014年2月索契冬奧，淺田真央只摘下第6。(新華社資料照)