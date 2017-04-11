中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

大選倒數9天 雅加達華裔市長鐘萬學再陷風暴

中時電子報
點閱553
我要評比
10/10
鐘萬學
印尼雅加達現任市長鐘萬學。（圖/美聯社）

印尼首都雅加達即將於本月19日迎來下屆市長的二輪選舉，力拼連任的華裔市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）恐再陷政治風暴。近期因為競選廣告涉嫌歧視一事，再次被反對派大做文章，讓原本已經緊繃的印尼族群紛爭，又成為有心人士用來打擊他的利器。被視為現任總統佐科威（Joko Widodo）心腹的鐘萬學，能否保住市長職位，不僅倍受外界關注，被將影響未來印尼政壇的勢力走向。

無懼威脅 華裔雅加達市長高票挺進二輪選舉

據印尼雅加達郵報（Jakarta Post）報導，首都雅加達將於本月19日舉辦市長二輪大選，於首輪以43%得票率領先，將與前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan）一同挺進第二輪大選的現任市長鐘萬學再次成為外界焦點。糾纏多時的污衊可蘭經案仍未結束，又傳出競選廣告內容被指控有涉嫌歧視的意向。該廣告以1998年的黑色五月排華暴動（Kerusuhan Mei 1998）為題材，呼籲印尼民眾應拋棄繼有的宗教、種族和意識形態拘束，支持他這個「雙重少數」市長，讓印尼的未來更美好和諧。卻被對手巴斯威丹陣營視為炒作被害人議題，認為鐘有意中傷穆斯林群體。

鐘萬學
一輪大選前往投票的現任雅加達市長鐘萬學（圖左）、妻子林雪莉（圖中）和兒子尼可拉斯（圖右）。（圖/美聯社）

雅加達
三月中旬眾多穆斯林團體上街要求逮捕鐘萬學。（圖/美聯社）

本次大選之前，現任市長鐘萬學就因其華裔與基督徒身份，倍受以穆斯林為主體的印尼社會攻擊，更多強硬派團體更以此為藉口對他提出威脅和攻擊。被視為總統佐科威愛將的他，出生於邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），祖籍廣東梅縣的客家人，被當地居民暱稱為「阿學」（“Ahok”）。2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。他與妻子林雪莉（Veronica Tan）一直是媒體關注焦點，但卻也因為他直率且經常出人意料的言論，讓「阿學」經常成為印尼保守派的攻擊重點。

雅加達
要求逮捕鐘萬學的穆斯林團體擠滿了雅加達市中心。（圖/美聯社）

最近一期的當地民調指出，鐘萬學的支持率為40.5%、對手巴斯威丹則有49.7%的支持率，而有近55%的穆斯林選民皆表態支持巴斯威丹，讓鐘萬學的選情頗不樂觀。但其副手查羅特（Djarot Saiful Hidayat）並不擔心，他相信他們會成功勝出，並也爭取到多個當年支持總統佐科威的民間團體支持，期望延續他的聲望再次勝選。

(中時電子報)

印尼今大選 華裔首都市長鐘萬學成焦點

更多精彩新聞請見國際頻道！
關鍵字：大選市長印尼雅加達鐘萬學
點閱553
我要評比
10/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。