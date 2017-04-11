大選倒數9天 雅加達華裔市長鐘萬學再陷風暴

印尼雅加達現任市長鐘萬學。（圖/美聯社）

印尼首都雅加達即將於本月19日迎來下屆市長的二輪選舉，力拼連任的華裔市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）恐再陷政治風暴。近期因為競選廣告涉嫌歧視一事，再次被反對派大做文章，讓原本已經緊繃的印尼族群紛爭，又成為有心人士用來打擊他的利器。被視為現任總統佐科威（Joko Widodo）心腹的鐘萬學，能否保住市長職位，不僅倍受外界關注，被將影響未來印尼政壇的勢力走向。

據印尼雅加達郵報（Jakarta Post）報導，首都雅加達將於本月19日舉辦市長二輪大選，於首輪以43%得票率領先，將與前教育部長巴斯威丹（Anies Baswedan）一同挺進第二輪大選的現任市長鐘萬學再次成為外界焦點。糾纏多時的污衊可蘭經案仍未結束，又傳出競選廣告內容被指控有涉嫌歧視的意向。該廣告以1998年的黑色五月排華暴動（Kerusuhan Mei 1998）為題材，呼籲印尼民眾應拋棄繼有的宗教、種族和意識形態拘束，支持他這個「雙重少數」市長，讓印尼的未來更美好和諧。卻被對手巴斯威丹陣營視為炒作被害人議題，認為鐘有意中傷穆斯林群體。

一輪大選前往投票的現任雅加達市長鐘萬學（圖左）、妻子林雪莉（圖中）和兒子尼可拉斯（圖右）。（圖/美聯社）

三月中旬眾多穆斯林團體上街要求逮捕鐘萬學。（圖/美聯社）

本次大選之前，現任市長鐘萬學就因其華裔與基督徒身份，倍受以穆斯林為主體的印尼社會攻擊，更多強硬派團體更以此為藉口對他提出威脅和攻擊。被視為總統佐科威愛將的他，出生於邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），祖籍廣東梅縣的客家人，被當地居民暱稱為「阿學」（“Ahok”）。2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。他與妻子林雪莉（Veronica Tan）一直是媒體關注焦點，但卻也因為他直率且經常出人意料的言論，讓「阿學」經常成為印尼保守派的攻擊重點。

要求逮捕鐘萬學的穆斯林團體擠滿了雅加達市中心。（圖/美聯社）

最近一期的當地民調指出，鐘萬學的支持率為40.5%、對手巴斯威丹則有49.7%的支持率，而有近55%的穆斯林選民皆表態支持巴斯威丹，讓鐘萬學的選情頗不樂觀。但其副手查羅特（Djarot Saiful Hidayat）並不擔心，他相信他們會成功勝出，並也爭取到多個當年支持總統佐科威的民間團體支持，期望延續他的聲望再次勝選。

(中時電子報)