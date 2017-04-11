批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
台北市長柯文哲批評新加坡是「住在籠子的金絲雀」，引發新加坡學界正反兩極看法，雖有學者持反對態度，但也有學者抱持正面看法，認為當金絲雀很好，難不成要當烏鴉。
柯文哲昨天出席「新新聞」30週年社慶系列活動，演講時指自己出訪東南亞國家時，各國對台灣的民主自由多元開放感到羨慕，甚至指新加坡為「住在籠子的金絲雀」。
新加坡學界對柯文哲言論看法互異，新加坡聯合早報引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院資深學者胡逸山（Ei Sun OH）的話說，當金絲雀很好，難不成要當烏鴉，其實有很多國家是朝思暮想要成為金絲雀。
胡逸山指出，金絲雀是珍貴稀有的鳥類，而所謂的鳥籠指的是新加坡的活動空間有限，也禁不起大自然的考驗。
不過，來自台灣並入籍新加坡的新加坡國立大學土木工程系教授李德紘指出，柯文哲作風快人快語，喜怒都很輕易表現出來，他是以局外人眼光看新加坡社會，沒有真正了解新加坡人，新加坡人是老鷹，並不是金絲雀。
李德紘說，新加坡擁有強而有力政府，外地人會認為新加坡人被保護的很好，因此被指成鳥籠裡的金絲雀，柯文哲是暗指新加坡人沒有經過大風浪，無法出外競爭。1060410
(中央社)
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