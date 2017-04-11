地緣政治緊張升高 歐股走勢不振

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由於地緣政治風險升高，投資人保持謹慎，歐股今天行情不振，好在美股早盤走高有助於避免投資人進一步出脫持股。

交易商說，投資人對美國和俄羅斯在敘利亞問題上出現緊張態勢感到擔心。

市場研究公司Accendo Markets分析師克勞夫特（Henry Croft）說，市場「在缺乏重要的宏觀經濟與上市公司消息下，找不到方向」。

倫敦FTSE 100指數微跌0.43點或0.01%，以7348.94點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌24.54點或0.20%，收在12200.52點。

巴黎CAC 40指數跌27.83點或0.54%，收5107.45點。1060411

(中央社)