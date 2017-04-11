福原愛被江宏傑咬傷 原因好害羞
(02:17更新)台灣桌球好手江宏傑，去年和日本「瓷娃娃」福原愛結婚，兩人近期接受電視節目專訪，分享戀愛的酸甜苦澀時刻。福原愛爆料，常被江宏傑咬傷，原因是她愛睡懶覺，讓江宏傑使出殺手鐧「咬鼻子」，甜蜜互動閃瞎眾人。
江宏傑和福原愛接受《小燕有約》張小燕訪問，兩人談到交往過程。江宏傑說，告白後苦等一個多月，才盼到福原愛點頭交往。福原愛調侃說：「我擔心你是不是衝動？」、「是不是也對很多女生都說一樣的話？」，並表示對「跨國戀」猶豫很久，每天重複聽幾百遍的〈戀人未滿〉。
福原愛還透露，第一次隻身來台灣找江宏傑時，沒有告知媽媽，讓媽媽整整找了她3天。另外，張小燕問到，最讓彼此臉紅心跳的時刻，福原愛害羞地說：「小傑穿上V領時」，江宏傑則說：「我喜歡小愛紮馬尾」，兩人回應讓人感覺全是化不開的甜蜜。
(中時電子報)
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