歐巴馬同學 戈蘇奇正式任美大法官
國參議院七日表決通過，總統川普提名的保守派法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任聯邦最高法院大法官，戈蘇奇（Neil Gorsuch）今日在一片爭議聲中宣誓就任，正式取代去年2月猝逝的史卡利亞（Antonin Scalia），成為全美第101位大法官。對此共和黨通過「核選項」啟動，也就是更改參議院議事規則，降低大法官任命案通過門檻，僅需簡單多數51票贊成就能交付最後表決，終於讓讓戈蘇奇的任命案（54票贊成、45票反對）過關。
戈蘇奇於周一上午約九時半，於首席大法官監誓下，進行第一次宣誓。整個過程在最高法院閉門進行。隨後，葛薩奇在白宮玫瑰園進行另一次宣誓，總統川普及副總統潘斯都出席這場儀式。49歲的戈蘇奇屬於保守派，也是美國歷來最年輕的大法官提名人，就讀哈佛時，跟歐巴馬總統還曾經是同學。他就職後，美國最高法院保守派大法官增至五人，多過自由派大法官一人。
(中時電子報)
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