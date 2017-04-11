山里部落 苧麻體驗
花蓮縣山里部落位於花蓮縣卓溪鄉，苧麻是該部落的特殊農作物，為了推廣苧麻讓大眾認識，部落特別舉辦苧麻體驗活動，從種植苧麻、砍苧麻、打紗、捻紗及紡紗，讓部落祖人及學童能夠將此技術及程序保有這傳統技藝，以文化傳承之憑藉，將山里道澤族群凝聚認同的重要媒介，更是文化保存的重要資產。
山里部落坐落在花蓮豐坪溪下游，是屬於卓溪鄉立山村其中的一個聚落，人口約有600人，各分布在豐坪溪的左右岸，是少數東賽德克族的Tuda群。今日山里族人先輩大部分是於民國29年從陶賽流域（現今太魯閣國家公園中的迴頭彎地帶）遷徙過來，因遷徙的歷史經驗於部落內常被傳誦，因此當地人又自稱為「Alang Tawsay」（陶賽部落）。
舉辦這次苧麻體驗免費課程，是因在去年八月種植苧麻有成，老人家說，要做一次的採收，所以，遂利用本次採收的過程當中，讓學生及了解此項技藝的好朋友也能了解剝苧麻的程序。
部落耆老表示，以往種植苧麻大部分都由婦女負責，男人禁止栽種。而苧麻的生長環境就很重要，種植前一定要將土翻過，然後灑上有機肥(雞糞)吸收養分。生長過程中會往旁邊蔓延，所以要保持種植的距離，而每一株約要間隔60至90公分。當苧麻開始發芽之後，約兩個禮拜除草一次，但是施肥就要適苧麻生長情形而定。苧麻成熟過程不需要太多時間，三到三個半月即可收成一次，一年約可收成三至四次。
體驗時間為14日上午9點到12點，體驗人數限制為80人，有意願民眾請聯繫山里社區發展協會理事長宋登順0933486133。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。