苧麻體驗活動。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣山里部落位於花蓮縣卓溪鄉，苧麻是該部落的特殊農作物，為了推廣苧麻讓大眾認識，部落特別舉辦苧麻體驗活動，從種植苧麻、砍苧麻、打紗、捻紗及紡紗，讓部落祖人及學童能夠將此技術及程序保有這傳統技藝，以文化傳承之憑藉，將山里道澤族群凝聚認同的重要媒介，更是文化保存的重要資產。

山里部落坐落在花蓮豐坪溪下游，是屬於卓溪鄉立山村其中的一個聚落，人口約有600人，各分布在豐坪溪的左右岸，是少數東賽德克族的Tuda群。今日山里族人先輩大部分是於民國29年從陶賽流域（現今太魯閣國家公園中的迴頭彎地帶）遷徙過來，因遷徙的歷史經驗於部落內常被傳誦，因此當地人又自稱為「Alang Tawsay」（陶賽部落）。

舉辦這次苧麻體驗免費課程，是因在去年八月種植苧麻有成，老人家說，要做一次的採收，所以，遂利用本次採收的過程當中，讓學生及了解此項技藝的好朋友也能了解剝苧麻的程序。

部落耆老表示，以往種植苧麻大部分都由婦女負責，男人禁止栽種。而苧麻的生長環境就很重要，種植前一定要將土翻過，然後灑上有機肥(雞糞)吸收養分。生長過程中會往旁邊蔓延，所以要保持種植的距離，而每一株約要間隔60至90公分。當苧麻開始發芽之後，約兩個禮拜除草一次，但是施肥就要適苧麻生長情形而定。苧麻成熟過程不需要太多時間，三到三個半月即可收成一次，一年約可收成三至四次。

體驗時間為14日上午9點到12點，體驗人數限制為80人，有意願民眾請聯繫山里社區發展協會理事長宋登順0933486133。

(中時)