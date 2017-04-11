立委徐榛蔚現場會勘 爭取壽豐鄉東西向聯外道路興建

立委徐榛蔚爭取壽豐鄉東西向聯外道路興建，進行現場會勘。(楊漢聲翻攝)

10日上午，立法委員徐榛蔚為爭取壽豐鄉東西向聯外道路新建工程，特邀集相關單位，至現場進行會勘，要求中央營建署及公路總局協助壽豐鄉興建東西向聯外道路以解決壽豐鄉內僅有南北向道路，用路人必須繞路的窘境。會勘後決議，由壽豐鄉公所先進行可行性評估，並由花蓮縣政府及營建署協助進行都市計畫變更，俟後再由公路總局編列預算進行規劃，整體朝興建東西向聯外道路方向進行。

徐榛蔚指出，壽豐鄉位於花蓮縣中部，總面積達218.4平方公里，地理位置特殊，北臨吉安鄉，西鄰秀林鄉，西南連萬榮鄉，南接鳳林鎮及豐濱鄉。但是鄉內僅有南北向的聯外道路，沒有一條東西向的道路。

她指出壽豐鄉民眾由東華大學大學路要往省道台11丙線及縣道193線必須要繞道而行，造成當地居民及用路人的不便，急需要興建東西向的聯外道路，因此她特別邀集相關單位進行會勘，並要求中央政府公路總局及營建署務必協助解決地方聯外的交通問題。

徐榛蔚表示，她相當感謝公路總局及營建署的配合，地方鄉長及民意代表幾乎都出席會勘，顯示地方相當重視此次的會勘，雖然這次會勘無法馬上決定立即興建，但至少有了初步的共識，也有好的開始，

將由鄉公所先進行可行性評估，徐榛蔚強調，評估後營建署及縣府也會協助都市計畫變更，並再進行整體規劃，希望爭取納入生活圈道路補助及花蓮綜合發展實施方案中，希望能解決地方交通困境，也能因應蘇花改通車，紓解花蓮境內交通疏流的瓶頸。

(中時)