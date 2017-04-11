MLB》皮內達完全比賽 被他毀了！

洋基先發投手皮內達。(美聯社)

(04:45更新內文)洋基今在主場開幕戰尬上光芒，推出皮內達(Michael Pineda)先發，他在比賽前半段演出完全比賽，直到7局上2出局後，被光芒看板球星隆格利亞(Evan Longoria)擊出二壘打，毀了美夢。終場洋基8比1輕取光芒，主場首戰就開紅盤。

28歲的皮內達，是洋基主力先發，2014年因右手掌違規塗松焦油幫助投球，而名噪一時，2015年摘下12勝。皮內達今用93球投7.2局，只被敲2安，因光芒6棒馬瑞森(Logan Morrison)陽春彈掉分，另狂飆11K，沒有投出保送，摘下本季首勝(1敗)，自責分率降至3.97。

洋基打完7局，僅以3比0領先，但8局上被光芒得1分後，洋基似乎被刺激到，8局下二壘手卡斯楚(Starlin Castro)敲2分炮，單局搶下5分，最後8比1獲勝。洋基全場有3發全壘打，除卡斯楚外，賈吉(Aaron Judge)、海德利(Chase Headley)都揮陽春炮、本季第2轟。

(中時電子報)