加州小學爆發槍案 2死2傷
美國加州一間小學驚傳槍擊案，據傳造成2死2傷，一名老師及兇嫌中槍，相信兩人認識，警方正調查槍擊原因，目前已封鎖該校，學生被疏散到附近一間高中避難。
美國媒體報導，周一（10日）上午約10時45分加州聖貝納迪諾（San Bernardino）的北方公園小學（North Park School）教室發生槍擊案，2名成年人死亡，包括一個教師， 2個學童受傷，由直升機送去醫院.，初步認為是謀殺及自殺案。
聖貝納迪諾市聯合學區發言人表示，事件懷疑涉及家庭暴力，相信中槍教師認識槍手。學校沒有受到進一步威脅，槍響後，鄰近的加州州立大學聖貝納迪諾分校也立即要求學生避難。
2015年12月，聖貝納迪諾發生全美最嚴重的恐怖襲擊事件之一。當時一對一對受極端組織「伊斯蘭國」影響的夫妻在一間社區中心開槍掃射，造成14人死亡、20多人受傷， 槍手隨後在與警方的槍戰中喪生。
(中時電子報)
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