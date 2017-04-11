乘車時坐後座還是坐前座危險？結果令人意外

搭車時，坐在前座還是坐在後座危險呢？ (達志影像/shutterstock提供)

搭車時，坐在前座還是坐在後座危險呢？不少人都會認為副駕較危險，後座相對安全，但其實日本警方日前就透過數據分析，結果顯示，其實坐在後座的死亡率明顯高於前座。

根據日本警方的數據顯示，去年日本交通事故死亡總人數為3904人，在這其中，有1338人是乘客，而從致死率來看的話，汽車後座乘客的車禍死亡率最高，為0.36％，其次為駕駛0.32％、副駕駛座乘客則為0.27％。

而探究背後原因，日本警方表示，主要是因為目前市面上的車款，大部分在副駕部分都配備有安全氣囊，但後座氣囊卻尚未普及，再加上就算已強制規定後座乘客必須繫上安全帶，但還是會有人因為不喜歡束縛所以不繫，這才會使得後座風險較高。

(中時電子報)