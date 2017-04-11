2017普立茲獎揭曉 紐約每日新聞等上榜

我要評比

普立茲獎委員會宣布，紐約「每日新聞」（Daily News）和新聞組織ProPublica今天獲得公共服務獎；「查爾斯頓憲郵報」（Charleston Gazette─Mail）獲調查報導獎。

普立茲獎是美國新聞界最崇高的榮譽，自1917年開始頒發。

每日新聞是紐約市的1份小報，ProPublica是個網路平台，專精於調查報導。普立茲獎評委會主席普賴德（Mike Pride）指出，兩者獲獎理由是揭發了官方濫用驅逐規定，將數百名多為貧窮的少數族裔趕出家門。

普賴德說，西維吉尼亞州查爾斯頓憲郵報獲獎理由在報導毒品成癮問題。1060411

(中央社)