《時來運轉》運彩單場和場中投注 陳偉殷再勝大都會？

我要評比

陳偉殷。（資料照，陳偉殷經紀團隊提供）

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(4月11日~17日)，包含一周的單場及場中賽事及賽事焦點預告。

本週焦點預告：

1.「美國職棒」：共提供8場單場或場中投注，4/11~4/15天天有單場及場中投注。

4/14(五)邁阿密馬林魚主場對上紐約大都會，預計先發投手由上週拿下首勝、敲出首安的台灣之光陳偉殷上場。開季亞洲投手紛紛落難，唯獨陳偉殷獨勝，是否能維持這樣的氣勢，本週拿下第二勝、再擊出安打？值得關注。

2.「日本職棒」：天天提供單場投注，視對戰加開場中投注。

本週提供4場廣島東洋鯉魚的單場投注，4/11(二)、4/12(三)對戰讀賣巨人；4/14(五)、4/16(日)對戰阪神虎。目前戰績獨走、近況四連勝的廣島東洋鯉魚，在央聯排行第一，讀賣巨人以及阪神虎緊追在後，本週作客奔波，是否能保優勢？彩迷可密切關注。

3.「美國職籃」：提供3場單場，視對戰加開場中投注。

季後賽本週末將開打，台灣運彩將視對戰組合提供單場或場中投注。

猶他爵士和洛杉磯快艇截至目前為止，兩隊同為49勝31敗，西區第四以及第五兩個位置非它們莫屬，但兩隊面對距離例行賽結束剩下的賽事完全無法鬆懈，它們要卯盡全力搶奪西區第四，如此一來在季後賽碰上對方才有主場優勢！周二上午10:30快艇將碰上強敵火箭，週四上午10:30爵士將碰上超強馬刺，精彩老四爭奪戰不能錯過！

4.「足球」：提供7場單場或場中投注。

4.1「亞冠足球」：

‧4/11(二)F組進行第四輪小組賽，領先的兩支隊伍碰頭，浦和紅鑽目前戰績2勝1敗，上一輪作客輸給三連勝的上海上港，若想要晉級淘汰賽，本次在主場拿下上海上港機會將大增。

‧4/12(三)G組同樣進行小組賽。目前有三隊未輸包含廣州恆大淘寶與水原三星都一勝兩平，川崎前鋒前三戰都平手。川崎前峰想要晉級淘汰賽勢必要拿下廣州恆大才有機會。

4.2「歐冠足球」：

‧4/12(三)已進行到八強淘汰賽的歐冠，將由義甲冠軍尤文圖斯主場對上西甲冠軍巴塞隆納。這兩隊曾在2015年歐冠決賽碰頭，當時巴薩以3比1擊敗尤文圖斯拿下冠軍。尤文圖斯想要爭冠得先上演復仇記擊敗巴薩。

‧4/13(四)衛冕歐冠冠軍的皇家馬德里對上對德甲冠軍拜仁慕尼黑，兩隊在13-14賽季的歐冠準決賽曾經交手，當時皇馬主客雙殺拜仁晉級決賽拿下冠軍，拜仁能否成功拉下皇馬，阻斷衛冕路，此役相當重要。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)