瑞典恐攻嫌犯炫耀暴行 宣稱是IS成員
瑞典首都斯德哥爾摩上周五(7日)發生卡車衝撞百貨公司的攻擊事件，造成4死15傷。瑞典首相洛夫文(Stefan Lofven)隨即表示這是一起恐怖攻擊事件，而嫌犯阿基洛夫（Rakhmat Akilov）隨後也落網，是來自烏茲別克的建築工人，育有4名子女。他當晚被捕後迅即坦承犯案，並表示自己伊斯蘭國（IS）有關，表現毫無悔意，還對自己所犯罪行感到得意，甚至在犯案後還傳訊向恐怖份子炫耀犯案。
烏茲別克籍的39歲嫌犯阿基洛夫（Rakhmat Akilov）在6個月前曾經申請居住許可，卻遭到拒絕，因此勒令在去年12月離開瑞典。但是嫌犯阿基洛夫躲避瑞典政府追蹤，並未依規定離境，他提供錯誤地址，轉而躲藏別處。
在他犯下暴行後不但毫無悔意，迫不及待承認是伊斯蘭國成員，他宣稱曾接獲這個團體在敘利亞指揮部的命令。
他攻擊時曾引爆炸彈但失敗，所以他接受訊問時更說：「我在瑞典發動炸彈攻擊，是因為你們轟炸我的國家。」
據了解，他對伊斯蘭教似乎不是十分虔誠，社群媒體臉書（Facebook）網頁顯示，他喜歡「花花公子」雜誌（Playboy）也愛飲酒作樂。
另外瑞典媒體報導，阿基洛夫犯案前曾透過即時通訊軟體與自稱法蒂瑪（Abu Fatyma）的恐怖分子聯絡，表示想製造炸彈犯案，並找輛車衝撞群眾。更再發動攻擊後1小時傳訊：「我在斯德哥爾摩市中心壓過10個人。」恐怖分子法蒂瑪激動回應說：「兄弟，我哭了，我愛你。」隨後嫌犯便遭到逮捕。
(中時電子報)
文章來源：Stockholm suspect Rakhmat Akilov 'exchanged Whatsapp messages with Isis supporter before and after attack'
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