南加州校園槍擊 至少2死2傷
警方和消防官員說，加州南部1所小學的教室今天發生槍擊事件，至少有2名成人喪生，另2人遭到射傷，可能是學生。
聖伯納地諾市（San Bernardino）警察局長柏光（Jarrod Burguan）表示，當地北園小學（Northpark）發生的這起槍擊案似乎是「殺人後自殺」案，2名受傷學生已送往醫院救治。
柏光在推特發文說：「我們認為，凶嫌已倒下，再也沒有威脅了。」他並說，死者都是成人。
美國廣播公司新聞網（ABC News）稍早引述警方發言人提供的消息報導，除了凶嫌外，有3人遭槍火擊中，其中1名是教師。
聖伯納地諾郡消防隊推文說，槍擊造成了「多人傷亡」。
北園小學已疏散人員，學童都被帶往附近1所高中。電視空拍鏡頭顯示，學生們排成單列行進，從教室穿越校園。
聖伯納地諾位於洛杉磯以東，車程約1小時。2015年12月，當地有1對顯然受到伊斯蘭國（IS）影響的新婚夫妻朝1個辦公室派對開槍，造成14人喪生，22人受傷。1060411
(中央社)
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