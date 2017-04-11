加強空防 俄啟動S-400飛彈系統協防敘國

俄國以S-400飛彈系統等武裝加強在敘利亞境內的防衛力量。（圖/Соколрус@維基百科）

據俄國塔新社（TASS News）報導，面對美國可能再次突襲，俄羅斯國防部日前宣布，將啟動駐紮於敘利亞境內的S-400型與鎧甲-S1飛彈（Pantsir-S1）系統，不僅保護俄國在敘利亞的人身與財產安全，也間接協助敘國防衛領空不受侵犯。俄國防部發言人柯納申科夫（Igor Konashenkov）表示，「我們將使用S-400飛彈與鎧甲-S1飛彈，保護Hmeymim空軍基地的各類戰機與人員；同時另有一組S-300飛彈系統（S-300 missile system），負責保護西部的塔爾圖斯（Tartus）海軍基地。俄國在保護自家人員安全之外，同時也有責任協助防衛週邊地區的安危。」

俄國自製的S-400飛彈系統，是由金剛石中央設計局（Almaz Central Design Bureau）研發製造，此系統同時擁有3種不同射程的防空導彈，包括遠程、中程和近程三種。S-400系統的雷達最大探測距離有600公里，交戰期間能同時追蹤300個目標物、對其中72個瞄準鎖定，並對其中36個目標進行攻擊，開機至備戰狀態僅需3分鐘時間。此款系統同時亦外銷至周邊的前蘇聯（USSR）加盟共和國和中國，2014年傳聞解放軍已訂購48組S-400飛彈系統，並已支付預付款。

俄羅斯另一款防空飛彈系統-鎧甲-S1飛彈。（圖/ Vitaly V. Kuzmin@維基百科）

繼敘利亞境內爆發化武攻擊，引發國際社會一片嘩然，而美國總統川普（Donald Trump）隨後以「懲戒」名義，從羅斯號（USS Ross）與波特號（USS Porter）驅逐艦上對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），更將區域情勢推向緊繃狀態。國際社會對於敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政府的態度，明顯呈現兩端光譜傾倒，俄羅斯與伊朗痛斥美國並力挺阿薩德；而英國、土耳其、沙烏地阿拉伯等國則將矛頭指向阿薩德政府，要他為化武攻擊負責，並認為美國此舉是正確之舉，讓早已混亂多年的敘利亞局勢，恐將更混沌且撲朔迷離了。

(中時電子報)