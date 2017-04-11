鋒面報到！北部與昨溫差10度 西半部有大雨

鋒面報到！北部與昨溫差10度。(取自中央氣象局)

今天受到鋒面及東北季風稍增強影響，天氣轉涼；北台灣氣溫會驟降，高溫與昨日差10度左右，預估落在22至26度；中南部及花東地區高溫約27至30度。

降雨方面，因鋒面位在台灣上空，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，提醒民眾，出門記得要攜帶雨具。

週一深夜到週二清晨，北方鋒面雲系開始南下接近北台灣，從北部開始，將轉為有雨的天氣類型 ，而雨勢也會延續到中南部，大約在周二上午到下午這段期間，都有機會有鋒面雨勢，不過降雨區域還是以中部以北為主。

而在鋒面後面，也伴隨著較涼空氣，因此北部降溫較為明顯，預計周二、周三早晚溫度會降到17-18度左右，白天高溫也會降到23-26度，不算是冷，算是轉涼，但和前幾天相比，大約是短袖和長袖的差別，提醒民眾要注意穿著上的改變。

另外在關島附近有一個熱帶性低氣壓，將來恐有機會發展成颱風，目前消長未定，因此還在觀察中。至於在今天空氣品質部分，今全台各地及外島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)