石油類股走高 美股收小紅

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我要評比

華爾街石油相關類股今天上揚，特斯拉（Tesla）超越通用（GM）成為市值最高的汽車公司，美股收小紅。

石油類股是隨油價走高1.6%而漲升，埃克森美孚（ExxonMobil）攀升0.5%，阿帕契（Apache）漲2.6%，泛洋（Transocean）漲2.6%。

道瓊工業指數小漲1.92點或0.01%，以20658.02點作收。

標準普爾指數漲1.62點或0.07%，收在2357.16點。

科技股那斯達克指數漲3.11點或0.05%，收5880.93點。1060411

(中央社)