扯！機位超賣趕人 醫生被硬拖離還濺血
花錢買機票卻被拖下飛機，這種感覺一定超不爽！美國聯合航空周日（9日）因為機位超賣、乘客過多，經電腦隨機抽籤後，要求一名華裔醫生下機，但他不肯，所以只好強行趕人，硬生生將這名乘客拖出飛機，拉扯間臉部還受傷濺血。
聯合航空表示，一班E170客機原訂於下午5時40分由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾，但因機位超賣、無法起飛，於是以800美元（約2萬4千元台幣）希望徵求自願下機乘客，仍無人願意，只好用電腦隨機抽出4人。不過其中一名被選中的男乘客為華裔醫師拒絕下機，以必須為病患看診為由拒絕配合，結果遭到航警強制拖離，拉扯之間他的臉部撞到受傷還流血。
乘客奧德拉（Audra D. Bridges）將整個過程拍下，並在臉書公開。影片中，可見到一名亞裔男子被航警硬生生從位置上拉起，最後整個身體跌在地上被拖走。當時乘客尖叫，有人驚呼「看看你們怎樣對待他」，現場一片混亂。
最後客機延誤三小時後起飛。聯合航空稍早發表聲明致歉，表示正與當局了解詳情，且已與該醫師連絡上，希望解決問題。
(中時電子報)
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