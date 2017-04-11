產量減且地緣政治緊張 國際油價漲

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在利比亞最大油田週末期間再次關閉以及美國上週發射飛彈攻擊敘利亞的地緣政治緊張支撐下，國際油價今天朝每桶56美元攀升。

紐約商品交易所西德州中級原油上揚84美分，以每桶53.08美元作收。

倫敦北海布倫特原油攀升74美分，收在每桶55.98美元，與7日創下的1個月來高點56.08美元相去不遠。1060411

(中央社)