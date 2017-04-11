MLB》虎王近乎完美 賽爾甘拜下風

「虎王」韋藍德更猛，先發7局只丟1分，助老虎險勝。(美聯勝)

紅襪左投賽爾，主投7.2局失2分，雖狂飆10次三振，仍苦吞敗投。(美聯社)

(07:40更新)紅襪與老虎之戰，今上演強投大對決，賽爾(Chris Sale)先發7.2局只失2分，但「虎王」韋藍德更猛，主投7局，只失1分(非自責分)，終場老虎以2比1險勝，由中繼1局的J.威爾森(Justin Wilson)摘下勝投。

去年在白襪繳出17勝的左投賽爾，本季轉到紅襪，今主投7.2局，狂飆10次三振，被打含陽春炮的5支安打，但在8局下遭老虎2棒凱斯特蘭諾(Nicholas Castellanos)敲出1打點1壘打，苦吞本季首敗(0勝)，自責分率僅1.23。

賽揚強投韋藍德，在2015年陷入低潮，只拿下5勝；但去年大反彈，全季16勝，還投出美國聯盟最多的254次三振。韋藍德今天投112球，其中67好球，先發7局，被敲3安，送出4次三振、2個保送，自責分率1.35。

(中時電子報)