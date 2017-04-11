體內細菌也會有時差 還會讓你變胖？

體內細菌也要調時差？ (達志影像/shutterstock提供)

經常當「空中飛人」往來世界各地的人都知道，如果經過長途飛行，降落後、通常都需要些時間調整時差，不過你知道嗎，你體內的細菌也會因你作息不正常、時常熬夜等而產生時差，使得腸胃內細菌大量繁殖，恐使人肥胖，甚至代謝併發症的產生。

日前一篇發表在《細胞》上的一篇研究指出，在觀察了人類和囓齒動物的糞便樣本後，發現細菌的活躍程度和數量，其實會隨著一天時間的變化而有所改變。

在透過模擬實驗後也發現，若改變了人們的光源和用餐時間，來模擬到了另外一個時區後，人體也會產生變化，除了體內的細菌開始會有增加的情況外，也會慢慢有肥胖的傾向，這個結果跟那些乘坐長途航班的人們體內狀況類似。

這或許為那些因工作原因，而長期在不同時區出差的人；以及經常熬夜的人通常都有的肥胖傾向作出了解釋，而研究團隊也表示，希望透過這個發現，能夠為那些長期體內細菌「有時差」的人，作出醫療上的預防動作。

(中時電子報)