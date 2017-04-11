羨慕！印議員擁3妻 嫩妻還大學生

穆札基擁有3個漂亮老婆，成為男網友羨慕的對象。（圖片取自Fadil Muzakki Syah臉書）

印尼前國會議員穆札基（Ach Fadil Muzakki）近日在網路上爆紅，因為他在社群媒體上傳一張與3名漂亮妻子同住一個屋簷下，相處和睦的照片，羨煞一票網友，紛紛要求他傳授馭妻秘訣，他表示最重要的是誠實，每晚與誰共度春宵前，都會先徵得其他兩位老婆的同意。

今年37歲的穆札基曾於2000年至2014年間擔任國會議員，18歲娶了第一任妻子西蒂(Siti Aminah)，婚後生活幸福，兩人育有3名子女。結婚9年後他又愛上護校畢業的第二位妻子葉妮(Yeni Kurnia)，便在大老婆的同意下二婚，2011年時再娶剛從高中畢業的三妻諾薇塔(Novita)，諾薇塔現在仍在大學就讀。

印尼受到伊斯蘭文化影響，穆斯林一夫多妻在當地社會是被允許的。穆札基表示說，誠信正是維持家庭和諧的關鍵因素，若是用欺騙的方式，會傷了她們的心。所以家裡所做的任何決定都會經過3妻的同意，就連房事也不意外，每晚與誰同枕共眠，都會徵求其他2名妻子的同意，而且通常她們都會同意。

(中時電子報)