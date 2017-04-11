涉性醜聞 美阿拉巴馬州長本特利辭職下台
美國共和黨籍的阿拉巴馬州（Alabama）州長羅伯特·本特利（Robert Julian Bentley），因競選期間財務醜聞和與顧問梅森（Rebekah Mason）的外遇事件，於美東時間週一傍晚宣布辭職下台，由副手艾維（Kay Ivey）接任。醜聞纏身的本特利，辭職下台後將面臨一連串的司法案件，不僅州議會對他提起彈劾，就連聯邦調查局（FBI）與阿拉巴馬州檢察署也已經對他和相關人士展開犯罪調查，這名老資歷的前州長，未來恐將面臨牢獄之災。
據美國紐約時報（New York Times）報導，從2011年選上後、成功連任兩屆阿拉巴馬州長至今，羅伯特·本特利於美東時間週一傍晚正式宣布辭職下台，本特利近期以來受到財務和外遇醜聞纏身，不僅讓他的聲望大幅下跌，更讓他成為聯邦調查局、州檢察署和地方警局等多個政府單位調查的對象。這位共和黨籍的前州長，除了涉嫌多起競選期間的財務輕罪外，最終壓垮他的，是他與麾下高級顧問梅森女士的不倫戀和性關係。雖然矢口否認，但最終龐大的壓力仍讓他不得不辭去州長職務。
目前本特利首先面臨兩場司法聽證會，一是競選財務醜聞、另一則是他與高級顧問梅森女士的外遇事件，接下來將是州議會提出的彈劾案，阿拉巴馬州最高法院已給予綠燈通行。在辭職宣言中認為自己是被有心人士操作，藉此羞辱他和他的家人的本特利，能否在多起司法審查中全身而退，或將成為階下囚，將是未來外界關注的焦點。
(中時電子報)
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