巴西里約露宿街頭 大學畢業人數增

巴西里約熱內盧市政府「輔助和社會包容街頭遊民計畫」統計數據指出，2015至2016年露宿街頭的大學畢業生人數從40增至70，增加75%。

調查顯示，市中心是街頭遊民集中最多的地區，而許多人睡在大街上是因為離工作地方近：在沒有錢付車資和房租的情況下，他們一早睡醒後就在騎樓下和小巷內梳洗整裝上工。

1名街頭遊民接受巴西新聞網站G1訪問表示，他有大學文憑，曾在海運市場的海外投資公司服務，但金融危機衝擊市場，致使他和許多大學畢業的專業人士流落街頭。

調查指數還顯示，街頭遊民總數年復一年增加，從2013年5580人增至2016年近1萬5000人。

許多街頭遊民將重返職場的賭注押在終結貪污和活絡經濟，就算不能將黑金文化連根拔起，至少改善巴西整體社會政治經濟環境。

里約市政府指出，目前市內有38家市立收容所，22家和市政單位合作的私人收容所和2家提供街頭遊民過夜的旅館，但全部加起來只有2177個床位，無法滿足近1萬5000人的需求。1060411

(中央社)