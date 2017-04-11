Uber新模式預測：代收金流再拆帳 直接報價不跳表
暫停2個月的Uber昨宣告，周四將重返台灣，當日將公布跟租賃車合作重啟的新營運模式，同日就恢復營業。據了解，Uber可能先以App協助租賃業者媒合乘客，代收金流後再拆帳，且直接報價不跳表，化解違法疑慮。
Uber昨發給媒體邀請函，指出將在周四（13日）說明新營運模式和新Uber App，當天某時段就會恢復營業。Uber也發簡訊給前合作司機：「我們要回來了！」將以租賃車模式重啟平台營運。
據了解，Uber可能會從運輸業轉換成純資訊服務業，具體做法是各租賃車公司如同將叫車App外包給Uber經營，Uber會協助媒合客人，但不再直接跟司機抽成，而是代收金流，租賃車公司再跟Uber拆帳。
另外，Uber將改變App形式，包括乘客叫車時直接填寫電子派車單，視同租賃契約，且乘客具體輸入起訖點後，租車公司就會依個案需求，透過Uber App直接報價，不再有跳表問題。
不過，交通部昨強調，Uber只能以資訊平台協助租賃業者，對外服務主體仍是租賃車業，將嚴檢是否遵守相關規範，包括報價至少要以小時計價，不能再以里程計價跳表，也將檢視未來Uber經手金流方式，看是否符合納稅規範。
(中時)
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