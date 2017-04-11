哄小寶貝睡覺 車商有撇步
小孩哭鬧不停徹夜不眠，車商研發哄寶貝睡覺致勝法寶，父母不再傷腦筋。
尿布換了、也按時餵奶了，抱在懷裡的孩子還是嚎啕大哭難入睡，苦了為人父母，為哄寶寶睡，半夜開車載著寶貝附近轉轉，左彎右拐、搖來晃去像是躺在搖籃裡，終於哭聲漸息，呼嚕呼嚕睡了。
福特西班牙（Ford Espana）廠最新研發的貼心設計，模擬行車狀態的嬰兒床─Max Motor Dreams，堪稱是難入睡的寶貝與無法睡的父母的雙重福音。
根據福特公司發布的新聞稿，Max Motor Dreams可模擬安定嬰孩心神沉沉入睡的行車狀態，並營造猶如車內低緩引擎聲的環境，嬰兒床邊散發淡淡橘黃的LED亮光，像是道路兩旁路燈的照明。
這套設施另可搭配手機app，記錄自家房車移動時的聲音與動態軌跡，複製於Max Motor Dreams，如此小寶貝還真以為自己就躺在父母駕車的車廂環境裡，而睡得香甜。
福特公司指出，當初沒想過要量產Max Motor Dreams，而首發獲得熱烈回應，決定要把這福特西班牙廠的創意，投入生產線。1060411
(中央社)
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