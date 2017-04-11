4月11日各報頭版要聞

重點要聞

柯朱之爭 引爆藍綠對決

2018年首都市長之戰的「柯朱對決」隱然成形，根據一份表態率已超過77％的最新民調顯示，爭取連任的台北市長柯文哲，若遭逢任滿轉戰的新北市長朱立倫，兩人支持度相差不到3個百分點，幾乎是勢均力敵。

Uber變身 本周四返台

暫停2個月的Uber昨日宣告，周四將重返台灣，當日將公布跟租賃車合作重啟的新營運模式，同日就恢復營業。據了解，Uber將先以App協助租賃業者媒合的乘客，代收金流後再拆帳，且直接報價不跳表，化解違法疑慮。

非公民不服從 攻占政院 11人有罪

太陽花學運攻占行政院部分，台北地院昨日判決，合議庭駁斥日前依「公民不服從」的抵抗權判決占領立法院被告無罪的理由，將破壞警方拒馬、鎖鍊及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人依損壞公物、妨害公務罪各判刑3到5月、可易科罰金，但對被訴煽惑犯罪的魏揚等8人及涉竊盜的2人共10人，認定沒有主觀犯意，判決無罪。

重點要聞

前立委妻 離譜大迴轉害命

離譜大迴轉害命！前立委盧嘉辰妻子吳麗香，上月底開車行經桃園一處路口時，因路況不熟，竟在道路外側直接大迴轉，害一名機車騎士喪命，家屬指控，盧、吳夫妻事發後不聞不問，不僅未到靈堂拈香，更欠家屬一個道歉，前天在臉書po文後，盧吳兩人昨才到靈堂上香，家屬暴怒：「妳有懺悔嗎？妳知道失去家人的痛苦嗎？」痛罵盧妻為卸責「說謊！」盧則說不會袒護妻子，絕對負責到底。

李明哲妻：絕不跟強權哀求

民進黨前黨工李明哲遭中國拘留已二十餘天，李明哲妻李凈瑜昨原定赴北京救夫，但因台胞證被中國註銷無法成行，李凈瑜昨在機場表示，中國作為強大國家，使出這些不堪的小動作，「真的無語問蒼天」；昨晚她發出「給台灣人民的一封信」指出，繞過政府去接受掮客條件，就是出賣台灣尊嚴，李凈瑜強調，她不會讓丈夫為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生，她會再站起來，「絕不跟強權哀求」。

環保署長吃魚翅 挨轟「最壞示範」

環團近年力倡拒吃魚翅，勿當海洋生態殺手，環保署長李應元前天中午卻出席魚翅宴，被同席者臉書貼文曝光後引發爭議。李應元昨遭媒體追問時坦承當天有吃魚翅，吃前「曾有一度猶豫」，強調未來會自我警惕，不再吃魚翅。環團痛批，李身為環保署長卻做最壞示範，網友也罵聲連連。

重點要聞

太陽花占立院無罪 攻政院有罪的判決關鍵？

三二三攻占行政院案昨宣判，多名被告雖主張行使「抵抗權」妨害公務部分仍被判有罪；相較於「三一八」占領立法院案，林飛帆、陳為廷等人主張「公民不服從」獲判無罪，兩案對太陽花學運抵抗政府的作為是否違法認定有別，主要關鍵是抗議手段的「必要性」。

台北昨天35.5℃ 台電供電拉警報

台電發言人林德福昨天坦言，核二廠護箱裝載池已開始動工，預計二個月後完工，讓核二廠一號機可回到今夏供電行列；針對時代力量立委黃國昌揚言要先經立院同意才可以動工，台電屆時會尊重主管機關決定。

打官司成本將大幅提高 司改決議強制律師代理

全國司法改革國是會議第二分組今天開會通過決議，續採一九九九年全國司改會議結果，確認採金字塔訴訟制度及事實審案採律師強制代理，也就是一審法院為堅實的事實審，二審為事後審，三審為嚴格法律審，且訴訟案全面採用強制律師代理，老百姓打官司一定要請律師。這二項決議將送交六月底全國司改會議討論，若經決議通過，我國的訴訟體制將大翻修，老百姓打官司的成本將大幅提高。

重點要聞

台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團

台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，「被失蹤」已廿四天，李妻李凈瑜原定昨搭機赴北京救援夫婿，但遭中方以註銷台胞證的方式阻撓，未能成行。李凈瑜昨晚發表公開信痛訴，中國政府果真像掮客所說的綁匪集團一樣，而我國海、陸兩會及國安單位在對岸眼中竟連一個掮客的份量都不如。如果她繞過政府去接受一個掮客的條件，「我就是出賣了台灣的尊嚴」。

打人警「3年查不到」 陳其邁要求追究

太陽花學運今年屆滿三週年，當年三月廿四日警方以暴力手段驅離佔領行政院的學生，多位民眾被打得頭破血流，還有警察當眾打人被人拍下，但警方至今未「查出」打人警察，立委對此認為，應該全力追究打人警察的責任，讓加害者及真相水落石出。

夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍

夜遊團體「鬼故事夜遊團」，上週六在宜蘭夜遊，竟在頭城鎮新峰瀑布廢棄遊樂區發現男屍，警方初判為燒炭自殺，但死者躺在鋪滿冥紙的木桌，現場還有插著香的腳尾飯，當地是否為第一現場？有無加工自殺或他殺後故佈疑陣的可能？警方也不敢排除，明（12）日將解剖屍體，確認死因並釐清身分。

(中時電子報)