穆迪調升巴西石油信用等級 觀感變正面

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國際信評機構穆迪今天將巴西石油公司的信用等級從B2升至B1，並改變觀感為正面。儘管如此，巴西石油公司的信用等級仍較風險低的投資等級低了4級。

穆迪（Moody's）指出，巴西石油公司（Petrobras）信用等級和觀感獲得改善，是因為「未來12個月公司投資組合的流動性和財務指標預估持續改善，從而降低企業信貸風險。」

巴西石油公司在2015年2月喪失穆迪的投資等級，2016年2月被降至投機級最低水平。去年10月，穆迪將巴西石油的等級提升1個水平至B2。

穆迪指出，巴西石油公司的資金流動狀況改善，有助於保持進入資本市場管道和發行債券，為其債務進行再融資。

此外，巴西的監管環境也得到了改善，給予長期投資更大支持。

巴西石油公司債台高築，去年9月宣布2017至2021年預期刪減25%的投資，同時透過國有資產民營化，以爭取更大的利潤跟生存空間。1060410

(中央社)