李雲迪戀情曝光？ 幽會神秘女子共度春宵

李雲迪被爆疑似與名女子共度良宵。(圖/新浪娛樂)

「鋼琴王子」李雲迪昔日與王力宏的「斷背情」傳得沸沸揚揚，更傳出王力宏公布喜訊時，讓李雲迪無法接受也高調示愛，而去年他與哥大畢業的女友田霏交往三年分手後，近日又被發現疑似有新歡，兩人似乎還一同共度春宵。

根據《新浪娛樂》報導，李雲迪被直擊離開北京某間酒吧後，和一名神秘女子同時現身停車場，這名女子似乎酒後無力連車門都打不開，也讓李雲迪立刻上前代開車門，而在等候司機過程，兩人更是相談甚歡，最後兩人則是搭車返回李雲迪住處，徹夜未見兩人離開，直到第二天才見李雲迪與司機離去，但始終未見到女子蹤影。

(中時電子報)