新型輕型坦克？解放軍神秘坦克進行寒區測試
大陸每年寒區試驗都是考驗戰車及兵工人的時刻，唯有透過惡劣環境的考驗，才能測試出戰車性能。此時都會帶著裝備開赴黑龍江省塔河縣，進行極寒條件下裝備動力效能測試。在均溫零下35攝氏度以下，特殊的自然環境，為試驗提供理想的天然低溫試驗室。據陸媒報導，大陸研製的輕型新型坦克已悄悄進行寒區測試。
據報導指出，2014年12月，某新型坦克進行第一次極限低溫條件下的環境適應性和耐久性試驗。該款新型坦克正面照日前曝光，揭開神秘面紗。
這款坦克採用砲塔迎彈設計以試驗山地作戰需要，並在關鍵處安裝反應裝甲。這款坦克被認為是為了部署在青藏高原等高海拔地區所研製，其總重較輕且發動機馬力較高，在缺氧的高原環境中能正常作戰。
該輕型坦克採用六負重輪底盤，且具備液壓氣動懸掛系統。這種懸掛系統有助於提高其在山地條件下的機動性能和在戰時的生存率。不過外界對於該輕型坦克所使用的火炮類型有多種說法，不過也有一說指出該輕型坦克所用的是105毫米口徑的線膛炮。
報導指出，新型輕型坦克若採用105毫米口徑的火炮和配套彈藥，在技術上和通用性上都有很明顯的優勢。而且對於該輕型坦克而言，其未來戰場主要是高原或山地地形，過大口徑的炮塔設計可能會增大體積和重量，輕型坦克更看重的是機動性能和越野性能。
此外，該輕型坦克據傳有乘員觀瞄系統，車長使用配熱像儀的周視觀瞄儀，炮手為帶熱像儀的「瞄導合一」綜合觀瞄鏡組，讓車組成員具備良好的戰場感知能力。據最新曝光的車首部分細節，該報導稱該型坦克車體外表有疑似複合裝甲的外掛點，在未來很可能會大量采用模塊化複合附加裝甲提高防護性能的能力。
(中時電子報)
文章來源：解放军神秘坦克进行寒区测试
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