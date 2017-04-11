又一人將落馬？ 港議員鄭松泰遭控侮辱國旗罪

現任香港熱血公民主席、立法會議員鄭松泰。（圖/美國之音網站）

香港本土派熱血公民主席、立法會議員鄭松泰，昨日被警方通知，因去年在立法會會議上倒轉大陸國旗與特區旗，被以「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」起訴，一經定罪，最高可處罰款10萬港幣（約39.4萬台幣）及3年有期徒刑。而鄭松泰本人若遭定罪一個月以上，恐將步上梁、游二人的後塵，喪失立法會議員資格。

據香港南華早報（SCMP）報導，繼梁頌恆與游蕙禎因宣誓問題落馬後，香港立法會又一名本土派議員遭起訴。現任熱血公民主席、立法會議員鄭松泰，因去年在會議上將建制派桌上的大陸五星旗與香港特區旗幟倒轉一事，正式遭到起訴。根據香港法律規定，鄭松泰一旦遭定罪，不僅將面臨最高10萬港幣（約39.4萬台幣）罰款和3年刑責，其議員資格恐將遭到立法會褫奪。報導指出，根據電視錄影回放顯示，建制派議員認為鄭松泰此舉明顯是「故意」為之，即使在他人擺正後仍二度倒轉，明顯構成「侮辱國旗罪」及「侮辱區旗罪」。

因宣誓問題遭褫奪議員資格的梁頌恆（圖左）與游蕙禎（圖右）。（圖/中央社）

對於本屆危機重重的香港泛民派議員，港媒更整理出9名「危險」名單，包含上述以提及的梁、游二人和鄭松泰外，還有社民連梁國雄、香港眾志羅冠聰、專業議政姚松炎及劉小麗4人，目前遭港府以違反宣誓法要求覆核其議員資格，能否保住席次仍是問號；此外，公民黨陳淑莊及社福界議員邵家臻，也因「佔中」被以公眾妨擾罪起訴，一旦定罪則將面臨最高7年的刑責，一旦這9名議員陸續被褫奪資格，不僅將嚴重打擊非建制派的勢力，也將影響香港的政治版圖。

更令人玩味的是，港府政制及內地事務局先前提交的預算報告中，選舉事務處於2017-18年度預留約3.2億港幣（約12.6億台幣）的預算，作為籌備和進行可能出現的補選之用。讓外界不免猜想，港府是否早已預見並做好準備，來應付九龍西、港島、新界東、新界西四區可能出現的「超級補選」。

(中時電子報)