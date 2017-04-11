柯批星國鳥籠金絲雀 新加坡學者看法是...

批星國鳥籠金絲雀，新加坡學者看法各異。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲近日頻失言，繼批港「無聊」小島後，（9）日出席《新新聞》30周年社慶系列活動時，將炮火指向新加坡，說新加坡是「住在鳥籠裡的金絲雀」，引起爭議。對此，新加坡學者看法各異，有學者認為形容「金絲雀」並無不好，有學者則認為柯根本不懂新加坡。

柯文哲形容新加坡是「住在鳥籠裡的金絲雀」，星國學者看法兩極。新加坡《聯合早報》報導，南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院資深學者胡逸山接受採訪時表示，金絲雀是珍稀鳥類，並沒有不好，「難道要當烏鴉不成？有那麼多國家朝思暮想就是要成為金絲雀」，並呼籲大家盡量正面看待柯文哲的話。

有學者則採反對立場，新加坡國立大學土木工程系教授李德紘批，柯文哲這番話是以局外人眼光來看新加坡社會，並沒有真正了解新加坡人。柯文哲形容新加坡如鳥籠中的金絲雀，是暗指新加坡人沒有經過大風大浪，無法出外競爭，李德紘說：「我覺得新加坡人不是金絲雀，而是老鷹，新加坡人是有競爭力的，有競爭力跟出不出去競爭是兩回事」。

(中時電子報)