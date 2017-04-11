國寶級台灣長鬃山羊遭網繩勒頸而死，令人不捨。(沈揮勝攝)

台灣長鬃山羊是本島唯一牛科野生動物。(沈揮勝攝)

台灣長鬃山羊誤鑽網繩遭纏，可能是窒息死亡。(沈揮勝攝)

現場一處高崖頂端，網籬設置目的是防止人們因太靠近而墜谷。(沈揮勝攝)

記者直擊 國寶長鬃山羊「網」死

1隻名列珍貴稀有保育類動物的國寶長鬃山羊，在南投縣集集大山1處農墾地的網籬中受困，《中國時報》記者昨天登山發現，雖試圖營救，但該羊因犄角及頭頸纏繩已經沒了氣息，當下通報農委會特生中心運回，擬製作標本，作為保育教育及展示用途。

這隻台灣長鬃山羊的受困地點，在水里鄉新興村的集集大山東北支崚高崖上，因崖高落差逾500公尺，地主可能基於安全考量在崖邊設製圍籬阻隔，防止工人或山友臨崖眺望或拍照時失足，但因採用網繩，導致山羊誤觸後犄角反勾卡住，慌亂中頭頸繞繩，越想掙脫卻勒得越緊。

從現場看，這隻山羊至少受困有3、4天，地面的泥土表層和茅草全被牠掙扎的腿蹄翻了幾翻，草略顯乾枯，網繩也扯出幾個大洞，山羊可能因捱餓、乾渴、日曬、力竭或繩索勒頸，不支氣絕。

記者發現牠時，其雙眼仍睜開，鬃毛發亮、色澤美麗，完全不像死羊；想幫牠解繩時，發現牠的肢體還不是很僵硬。

確定山羊已無生命徵兆後，心中雖不捨，但也希望牠能夠繼續呈現國寶價值。於是立即通報精於標本製作的農委會特有生物研究保育中心高海拔試驗站主任姚正得上山接運，帶回山羊製作成標本給各校借展，作為保育教育用途。

姚正得表示，這是1隻重約3、40斤的年輕母羊，還沒生育過，真是可惜；牠毫無外傷，全身完整，可以製出完美的標本。

該處屬私有地，農民設圍籬是出自安全思維的善意，但沒想到網繩會變成國寶山羊殺手。野生動物保育權責機關是林務局，南投林管處表示，網繩出了差錯，剛好給大家機會教育，將來在山區野地製作圍籬或欄杆等，應慎選材料，避免類似悲劇再度發生。

(中時)

特生中心專家姚正得到場處理。(沈揮勝攝)

山羊死不瞑目，吻部被繩索勒出明顯的勒痕。(沈揮勝攝)