前瞻驅趕新北局長 洪秀柱： 民進黨假公聽真黑箱!
總金額高達8,800億元新台幣的「前瞻基礎建設計畫」，10日在立法院舉辦第一場公聽會，新北市經發局長施威全卻遭到公聽會主席、民進黨立委邱議瑩驅趕離開會場。國民黨主席洪秀柱在臉書發文「民進黨的假公聽，真黑箱！」批評前瞻獨漏縣市人口排名第一的新北市。並問「在民意殿堂舉辦禁止公眾旁聽的公聽會，還能稱為公聽會嗎？」
新北市經發局長施威全昨在國民黨籍立法委員羅明才的帶領下，進入「前瞻基礎建設計畫」公聽會，數名國民黨籍立委並一起高聲大呼「新北加油」。不過此舉被主席邱議瑩發現，邱隨即表示，「新北市經發局長是不是已經在裡面了？召委還沒有同意讓你進來阿！你們已經來裡面啦！是不是請新北市局長先離開好不好？等一下同意讓你們進來，再請你們進來好嗎？」「這樣對主席、委員會一點都不尊重嘛！」
洪秀柱表示，立法院召開「前瞻基礎建設」首場公聽會，國民黨委員於上週發文要求召委開放旁聽，竟被「上級裁示」的理由回絕。根據中華民國《憲法》，立法院為國家最高立法機關，豈有所謂的「上級」可言？蔡英文政府儼然把立法院降格為「行政院立法局」，民進黨立委跟著助紂為虐，毀憲亂政莫過於此！
綜觀整個「前瞻基礎建設」計畫，洪秀柱表示，看不出前瞻性，只有錢沾綁樁之效。林全院長宣稱「建設不分藍綠」，卻刻意獨漏縣市人口排名第一的新北市。新北市府施威全局長原想旁聽該場公聽會，竟被立委邱議瑩極不禮貌地拒於門外，在國民黨委員強烈抗議之下，才勉強得以入場。試問：在民意殿堂舉辦禁止公眾旁聽的公聽會，還能稱為公聽會嗎？
洪秀柱表示，類似的事情，也發生在年金改革委員會上，委員大多都是民進黨指派的人。後來舉辦的年金改革國是會議，過程也是黑箱作業，甚至突襲更改開會地點，根本是毫無溝通誠意的假開放，目的只是要鬥爭清算軍公教。
再回想2013年，為了審查《海峽兩岸服務貿易協議》，國民黨曾召開十二場審查前公聽會，行政院也曾舉辦上百場產業座談會、三百多場溝通說明會。然而，惡意拖延審查的民進黨，昧於事實指控馬政府黑箱，並配合鋪天蓋地的造謠文宣，用仇恨蒙蔽民眾。終於，在2014年引爆原本不必要爆發的太陽花學運，但說好的《兩岸監督條例》則擱置至今未審，民進黨每一次都用雙重標準欺騙人民。
(中時電子報)
文章來源：洪秀柱臉書
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