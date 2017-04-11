美洲國家組織：支持委內瑞拉選舉

我要評比

巴西和美洲國家組織今天表示支持委內瑞拉選舉，以解決委國所面臨的社會、經濟和政治危機。

委內瑞拉最高法院近日暫時撤銷議會的功能後，承受的國際壓力日益加大。儘管幾天後最高院主動修訂，美洲國家組織認為此措施已「嚴重變更憲法」。

美洲國家組織祕書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）今天會晤巴西外交部長努尼斯（Aloysio Nunes）後，向媒體發表宣言。

努尼斯表示，必須堅持舉行選舉和釋放政治犯，同時保持委內瑞拉國國家議會的職權。

阿爾馬格羅也表示，大家都知道委內瑞拉政遭遇到史無前例的經濟、社會政治和文化危機，而經過選舉產生新的合法政府，將是委內瑞拉解決此危機的唯一出路。

除了委內瑞拉的議題之外，努尼斯和阿爾馬格羅還討論有關6月將在墨西哥召開的美洲國家組織大會的籌備事宜。

昨天，委內瑞拉外交部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在反對人士上街示威抗議的同時，駁斥巴西、阿根廷、哥倫比亞和墨西哥對馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的批評。

羅德里格斯透過官方媒體表示，「不要對委內瑞拉指手畫腳，我們不接受任何批評，這些國家之所以干預委內瑞拉，只是為了滿足華府的利益和美國發號施令。」1060411

(中央社)