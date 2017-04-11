美洲國家組織：支持委內瑞拉選舉
巴西和美洲國家組織今天表示支持委內瑞拉選舉，以解決委國所面臨的社會、經濟和政治危機。
委內瑞拉最高法院近日暫時撤銷議會的功能後，承受的國際壓力日益加大。儘管幾天後最高院主動修訂，美洲國家組織認為此措施已「嚴重變更憲法」。
美洲國家組織祕書長阿爾馬格羅（Luis Almagro）今天會晤巴西外交部長努尼斯（Aloysio Nunes）後，向媒體發表宣言。
努尼斯表示，必須堅持舉行選舉和釋放政治犯，同時保持委內瑞拉國國家議會的職權。
阿爾馬格羅也表示，大家都知道委內瑞拉政遭遇到史無前例的經濟、社會政治和文化危機，而經過選舉產生新的合法政府，將是委內瑞拉解決此危機的唯一出路。
除了委內瑞拉的議題之外，努尼斯和阿爾馬格羅還討論有關6月將在墨西哥召開的美洲國家組織大會的籌備事宜。
昨天，委內瑞拉外交部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在反對人士上街示威抗議的同時，駁斥巴西、阿根廷、哥倫比亞和墨西哥對馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的批評。
羅德里格斯透過官方媒體表示，「不要對委內瑞拉指手畫腳，我們不接受任何批評，這些國家之所以干預委內瑞拉，只是為了滿足華府的利益和美國發號施令。」1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。