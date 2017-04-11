舊坦克油箱藏金磚 價值逾7600萬元台幣
英國軍事武器收藏家尼克·米德（Nick Mead）從eBay購物網用3萬英鎊買下前蘇聯製T-54坦克，他清理時驚奇發現坦克油箱裡藏有5塊金磚，價值超過200萬英鎊（約新台幣7600萬）。據推測，這輛來自伊拉克的坦克，可能在1990年伊拉克士兵入侵科威特時，將掠奪的金條藏在坦克車上。
據英國《太陽報》報導，武器收藏家尼克·米德在eBay網站上看到刊登坦克車出售廣告後，以一輛3萬英鎊的價錢買下。他與機械師朋友托德伯倫（Todd Chamberlain）想要看柴油箱裡面是否還有彈藥，避免在之後駕駛過程中誤傷他人，在檢查過程中，竟然發現5塊金磚，每塊重12磅（約5.4公斤）。
最後他們決定對這筆「意外之財」報警。警方派員開具收據就取走這5塊金磚，米德對金磚充公並不難過，他說：「我擁有美麗的坦克，這就夠了。」
尼克·米德在英國是著名軍事武器收藏家，這輛坦克讓他收藏的軍用車輛總數達到150輛。他曾用坦克車載2個兒子上學，引發媒體報導而名噪一時。
尼克猜測這輛坦克很可能是屬海灣戰爭時期伊拉克軍隊的，伊拉克士兵開著這輛坦克入侵科威特時，搶掠某處金塊藏在坦克油箱中，但後來坦克被英國軍隊繳獲，最終被當做戰利品運回了英國。
(中時電子報)
文章來源：《環球網》
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