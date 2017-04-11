閒置兩年 中緬原油管道正式開通
中國大陸領導人習近平在昨天(10日)會見緬甸總統吳廷覺，雙方簽署協議，決定開通已閒置兩年的中緬原油管道。
綜合大陸新聞報導，中緬習吳峰會10日在北京舉行，雙方討論了幾個合作項目，包括簽署《中緬原油管道運輸協議》，以及中國在緬投資建設密松水電站的開工問題。峰會後，中國大陸外交副部長劉振民說，這條長770公里的管道將很快投入營運。
中緬輸油管道項目被視為中國「一帶一路」戰略的重要項目，總價值15億美元（約合460億新台幣）。管道貫穿緬甸全境通往中國西南地區，在開通營運後，允許中石油每天將26萬桶原油輸送到雲南的煉油廠。
其實，中緬原油管道早在2015年以前就建成，但由於中緬關係冷淡，在2015年初試營運後即被閒置。外界認為，這條油管將可分攤中國大陸過度依賴馬六甲海峽油源的困擾。
另一方面，關於密松水電站的開工問題，目前雙方尚未下定論，只表示要朝互利共贏的方向解決。
(中時電子報)
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