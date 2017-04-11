林書豪6分3籃板 籃網首節落後

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天比賽首節命中率偏低，只能以15比28落後地主波士頓塞爾蒂克。

籃網的台裔後衛林書豪，首節剩下8分55秒時兩罰俱中，剩下6分25秒再急停跳投，最後在首節剩下3分58秒又罰2分，第一節林書豪共拿下6分，另外抓下3個籃板。1060411

(中央社)