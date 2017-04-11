南加校園槍擊案 丈夫擊斃教師妻

南加聖伯納地諾郡的北園小學今天驚傳槍響，警方事發後調查證實，被擊斃的是學校老師史密斯，她的丈夫安德森行凶後自裁，兩個受傷學生其中1人送醫後不治。

根據「洛杉磯時報」（LA Times）與當地電視台KTLA 5報導，聖伯納地諾警察局長柏光（Jarrod Burguan）說，安德森（Cedric Anderson）今年53歲，早上10時30分許來到北園小學（North Park Elementary School）。

北園小學是他的妻子史密斯（Karen Elaine Smith）任教學校，找到妻子的教室隨即開槍擊斃枕邊人，兩個學生分別8歲與9歲，當時站在死者身後也被波及，以直升機送醫後8歲學童不治，9歲傷患仍在醫院接受治療。

柏光說，安德森與史密斯結婚不過數月，但兩人的關係很疏遠，安德森持左輪手槍行凶。

北園小學學生約有500人，包括幼稚園和小學的學童，他們多是拉丁裔或來自低收入家庭，事發後他們由老師與荷槍實彈的員警，護送至加州州立大學聖伯納地諾分校（Cal State San Bernardino）。

而焦急的家長則由警方引導至當地的高中，等待驗明親子身分無誤後，才能前往加州州立大學聖伯納地諾分校接小孩。

2015年底，聖伯納地諾郡也曾發生14死20餘傷的槍擊案，當地居民尚未平復，如今再傳校園槍擊，難免人心不安。1060411

(中央社)