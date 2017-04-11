台大宅王能否逃一死 高院上午宣判

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「台大宅王」張彥文被控於民國103年間，當街砍死前女友；一審法院去年1月依殺人等罪，判處張男無期徒刑，逃過死刑。案件上訴到二審，台灣高等法院將於今天早上做出宣判。

當時的法院判決指出，張男懷疑被害人（前女友）變心，到她住處外埋伏，並當街拿刀砍殺被害人47刀致死，還脫褲親吻其下體，路人發現後報警。

台北地方法院法官認為張男非全無教化可能性，沒有判處極刑的必要，因此依殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴至高院，歷經多次開庭審理下，法官是否會撤銷原判決，改判張男死刑？還是會駁回上訴，維持原本的無期徒刑判決，今日上午10時10分將可揭曉。1060411

(中央社)