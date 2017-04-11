倫敦至義烏貨運班列首發 載滿嬰兒用品

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一列從英國出發的列車於倫敦時間10日載滿嬰兒用品、維他命等貨物駛往中國大陸浙江省義烏市，預計耗時18天。中新網報導，英國脫歐後，將更加重視與世界各國達成貿易協定。

倫敦當地時間10日，首列由英國駛往中國大陸的出口列車搭載英國貨物出發。這趟滿載嬰兒用品、維他命等貨物的列車將行駛1萬2451公里，約耗時18天抵達義烏市。

報導指出，此次班列從杜拜環球港務集團倫敦口岸出發，將通過英吉利海峽隧道進入法國和比利時之後，停靠德國杜伊斯堡，然後經過波蘭、白俄羅斯、俄羅斯和哈薩克，最終到義烏市。

報導表示，鐵路貨運比航空運輸更經濟且受限較少，比海上運輸又更為快捷。報導說，第一筆鐵路貨運訂單是在英國正式開啟脫歐流程後不到兩周時間簽署，顯示脫歐使英國更加重視與世界各國達成貿易協定。

另有媒體指出，英國是義烏在歐盟的第一大貿易夥伴。今年1月1日，中英貨運列車從義烏出發駛往倫敦，首趟列車搭載88箱小商品、共700噸貨物，裡面大部分裝著衣服、包包、行李箱等產品。1060411

(中央社)