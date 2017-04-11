柯P批港砲星 蔡正元：但其他國家沒說出口的是...

台北市長柯文哲日前率團訪問泰國推廣觀光，受訪時談到「香港很無聊，就一個小島而已，有甚麼好看的。」，嚇壞幕僚。（本報系記者 張立勳攝）

新加坡是「住在鳥籠裡的金絲雀」、馬來西亞非常羨慕台灣民主上的成功，一連串的言論引起熱議，還遭到港人嗆「從政應該要謙虛」，對於柯P的驚語，國民黨政策會執行長蔡正元在臉書直言:「柯文哲該看病了」。

蔡正元表示，在柯文哲眼中，只要有選舉就是最了不起，但柯P不了解的是台灣只剩下選舉，其他什麼都沒有，而其他國家沒說出口的是台灣有電信詐騙集團，也有跨境販毒集團，「還會選出柯文哲」。

蔡正元明白指出，電信詐騙與跨境販毒，這些都是台灣無光的事，但柯文哲竟然不懂，蔡正元直言，柯P真該看病吃藥。

(中時電子報)